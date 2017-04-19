Bayern Münih futbolcuları maç sonunda hakem Kassai'nin soyunma odasına gitti

Real Madrid - Bayern Münih maçı sonrası hakem odasını basmak istediler! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Real Madrid'e elendiği maç sonrasında Arturo Vidal, Robert Lewandowski ve Thiago Alcantara soluğu hakemin yanında almak istedi.

Bayern Münih takımının yıldız oyuncuları Vidal, Robert Lewandowski ve Alcantara Real Madrid maçının bitimiyle hakem Viktor Kassai'nin soyunma odasına gitmek istedi. Karşılaşmada verdiği hatalı kararlarla büyük tartışmalara yol açan hakem Kassai'ye tepki gösteren Bayern'in yıldızlarının soyunma odasına girmeleri ise güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Güvenlik görevlileri ve üç oyuncu arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından üç yıldız da Bayern Münih soyunma odasına döndü.

VIDAL: ''KENDİSİNDEN UTANMASI GEREKİYOR''

Arturo Vidal, 4-2 mağlup oldukları maçın ardından hakem hakkında sert ifadeler de kullanmış ve ''Şu an taktik tartışacak, maçın detaylarını konuşacak modum yok. Hakemin kararları bizi nakavt etti ve Avrupa'dan elenmemize yol açtı. Böyle kararlar sonrası kendisinden utanması gerekiyor. Bir nefret odağı haline geldi'' ifadelerini kullanmıştı.