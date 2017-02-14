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Milli sporcu Muhammet Ali Bedir madalya alamayınca gözyaşlarını tutamadı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kayakla atlamada Türkiye'nin tek temsilcisi milli sporcu Muhammet Ali Bedir, 4. olup madalya alamayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kayakla atlamada Türkiye'nin tek temsilcisi milli sporcu Muhammet Ali Bedir, 4. olup madalya alamayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Palandöken ilçesi Kiremitliktepe'deki atlama kulelerinde 14 Şubat Salı Günü kayakla atlama branşında gerçekleştirilen yarışlarda Slovenyalı Timi Zajc altın, Fransız sporcu Jonathan Learoyd gümüş ve bir diğer Fransız Mathis Contamine ise bronz madalya aldı.

Yarışma süresince rakipleriyle kıyasıya bir mücadele eden ve başarılı atlayışlar gerçekleştiren Bedir, yarışı 4. tamamlayınca kürsüyü göremedi. Madalyaya çok yaklaşan Bedir,  yarışlar sonunda duygusal anlar yaşadı.

Madalyayı kaçıran Muhammet  Ali, gözyaşlarını tutamazken milli sporcuyu ilk teselli eden Türkiye Kayak Federasyonu (TFK) Başkanı Erol Mehmet Yarar oldu. Yarar, gözyaşlarına hakim olamayan sporcusunu"Üzüldüğünü duymayayım, tarihi bir başarı elde ettin. Bu ülkemiz için bir gururdur. Daha gençsin, önünde yıllar var. Moralini bozmak yok." diyerek teselli etti.

Milli sporcu Muhammet Ali Bedir de ilk üçte olmayı çok istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlatarak, "Demek ki ilk üçteki sporcular benden daha iyiymiş. Şimdi daha çok çalışacağım. Bu ağlamayı sevinç gözyaşına dönüştürmek istiyorum. İlk üç istiyordum ama olmadı. Demek nasip buymuş. Buna da şükrediyorum, dördüncü de olamayabilirdim." ifadelerini kullandı. 

TKF Başkanı Yarar ise bu başarının Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim buralara katılmayı düşünmediğimiz bir ortamda, bileğinin hakkıyla gelip ilk 10'a değil, 4'e girmek tarihe geçen bir sportmenliktir. Kendisini tebrik ediyorum, ülkemize armağan olsun inşallah. Bu  başarı, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin artık dünya kayakla atlama tarihinde yer edineceğinin bir göstergesidir. Türkiye bu güzel atlama kulelerimizin yenilenmesiyle dünya kayakla atlama tarihine ay yıldızlı bayrağımızı dikecektir."

TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı da Erzurumlu bir gencin rampası olmayan bir ülkede yetişip sıfırdan buraya gelerek EYOF gibi çok büyük bir mücadelede madalyayı son ana kadar kovalamasının gurur verici olduğunu ifade etti.

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