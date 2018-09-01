Magaye Gueye Osmanlıspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, son olarak Adanaspor'da forma giyen Magaye Gueye'yi transfer etti.
Başkent temsilcisi, golcü futbolcu Magaye Gueye'yi kadrosuna kattı
Başkent temsilcisi, forvet hattını Gueye ile güçlendirdi. Mor-sarılı ekip, 28 yaşındaki Senegalli golcü Gueye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gueye, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'la çıktığı 24 maçta 9 gol attı.
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