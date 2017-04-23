Mağlubiyetin ardından flaş istifa açıklaması

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, iyi başladıkları müsabakada istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Bu, kabul edilebilir bir sonuç değil. Tüm camiadan, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Böyle bir futbol, böyle bir mücadele izlettirdiğimiz için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Galip geldikleri Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'inde sadece 1 değişiklik yaptıklarını kaydeden Topçu, "Oradaki mücadele, pozitif futbolun getirdiği özveriyle bugün iyi başladık, golü de bulduk. Demek ki yeterli değil bu mücadele, rakip bizden daha fazla istedi, çok daha fazla mücadele etti. Dolayısıyla onlar galip geldi, bizim futbolun gerçeklerini unuttuğumuz bir gündü. Mücadele etmeden, istekli olmadan futbol oynanmıyor, bunu bir kez daha öğrenmiş olduk ama öğrenirken tabii ki böyle bir günü yaşattığımız için üzgünüm." dedi.

Topçu, taraftarların ikinci yarıda stadı terk ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Haklılar, ben de olsam, ben de giderdim." diye konuştu.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Bir basın mensubunun görevden ayrılmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Topçu, "Her şeyi açık konuşabilirim, buraya bir telefonla geldim, dolayısıyla bana derlerse ki git, giderim. Sonuçta Bursa şehrinde yaşadım, büyüdüm. Bu takımın geleceği için hangi karar doğru olacaksa ona razıyım. Buraya geldiğimden beri iyi futbol oynatmaya çalıştım, açık futbol demiyorum, iyi futbol oynatmaya çalıştım. Ancak hedefleri kaçırdığınızda mental anlamda sıkıntı olabiliyor. Biz Alanya maçını kazanabilseydik, burada farklı bir şeyler konuşabilirdik. Bugün Akhisar Belediyespor'un hedefi, bizim hedeflerimizin üzerindeydi, mücadele anlamında daha iyiydiler." şeklinde konuştu.