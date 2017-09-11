Mahmut Tekdemir'in sağ el bileğinde kırık tespit edildi
Başakşehir Kulübü, Mahmut Tekdemir'in sağ el bileğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
Resmi açıklama şöyle;
"Takımımızın geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığı lig maçında, oyuncumuz Mahmut Tekdemir yaşanılan bir ikili mücadele sonucu elinin üzerine düşerek, maça bandaj ile devam etmiştir. Maçın hemen ardından yapılan tetkiklerde, Mahmut Tekdemir’in sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, kendisine özel yapılan atel ile yarından itibaren takım antrenmanlarına katılabilecektir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.