Mahmut Uslu: Arsene Wenger'den yola çıkıp 'Arsen Orman' dedim

Mahmus Uslu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrasında 'Arsene Orman' ifadesinin ne anlama geldiğini açıkladı.

İşte Mahmut Uslu'nun Beyaz Futbol'a yaptığı açıklamalar;

"Fikret Orman'a 'Arsen Orman' dedim diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Evert, söyledim. Yalan mı? Kendisi değil mi 'Takımın bütün oyuncularını ben seçiyorum, tek tek ben ilgilenip karar veriyorum' diyen. Ben de o yüzden Arsene Wenger'den yola çıkıp 'Arsen Orman' dedim. Sir Alex Ferguson mı deseydim?"

İSTEDİKLERİ KADAR VERSİNLER

"Beşiktaş Kulübü beni mahkemeye veriyormuş, versinler. Niye veriyorlar siz biliyor musunuz? Suç teşlik eden ne demişim? İstedikleri kadar mahkemeye versinler."

CANER AÇIKLAMASI

Caner ile ilgili açıklamamda ne var. Maçtan önce gidip tribünleri tahrik ediyor, hareket yapıyor. Tribünleri galeyana getiriyor. Ondan sonra maç çığırından çıkıyor.

İRONİ YAPTIM

Negredo'nun pozisyonunda 4.5 metre ofsayt var dedim, ironi yaptım. Bunu ciddiye aldılar. Abartarak söyledim ki bazı şeyler anlaşılsın. Geride kalan 6 haftaya bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hakemlerin ne kadar kötü anlatmak istedim.