Mahmut Uslu: Beşiktaş mart ayı gelmeden ağlamasın

Hakemin performasından çok mutlu olmadıklarını söyleyen Uslu, "Hakemden memnun değiliz. Fikret Orman sürekli konuşarak hakemleri baskı altına alıyor. Hakeme gördüklerini çalsın diyor. Bugün gördüğünü çalmadı. Beşiktaş 2 kırmızı kart daha görmeliydi. Bakıldığında bugünkü iki penaltı kararı da doğru" diye konuştu.

"MART AYI GELMEDEN AĞLAMAK OLMAZ"

Alvaro Negredo'nun attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması hakkında da konuşan Uslu, "Tekrarlıyorum, bugün hakemden memnuz değiliz ama Negredo'nun pozisyonunun tartışılacak bir yanı yok. Pozisyon 4.5 metre ofsayt. Mart ayı gelmeden ağlamak olmaz" dedi.

"TARAFTARLARIN CANER'E TEPKİ GÖSTERMESİ NORMAL"

Fenerbahçe'nin çok önemli yerlere geleceğini söyleyen Mahmut Uslu, "Her şey güzel olacak. Fenerbahçeliler birleşsin" çağrısında bulundu.

Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl Fenerbahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı" dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ'E YAKIŞIR MI?"

Şenol Güneş'in atılması ile ilgili konuşan Uslu, "Mesela şimdi mevcut olan hakemle ilgili 'Niye attı' diyor antrenörü. Antrenör, 'O.Ç' diyor hakeme. Yakışır mı Şenol Güneş'e? Atılma sebebi budur" açıklamasında bulundu.

Son olarak derbi hakkında konuşan Uslu, "Türkiye'deki en önemli takımlarından biri olduğumuzu gördük. Buraya havalı havalı geldiler. İstatistik olarak bakarsanız, bütün derbilerdeki performansını görürsünüz" diye konuştu.