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Mahmut Uslu'dan Fatih Terim'e 'Kaldırsana adamlarını yerden yatmaya mı geldiniz'

Mahmut Uslu'dan Fatih Terim'e olay tepki! Mahmut Uslu, Fenerbahçe - Galatasaray maçı oynanırken, Fatih Terim'e 'Kaldırsana adamlarını yerden' şeklinde seslendi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maça damga vuran isimlerden biri de Mahmut Uslu oldu. Sarı-kırmızılı oyuncuların yere düştükten sonra uzun süre kalkm iddia eden Mahmut Uslu, tribünde oturduğu yerden ayağa kalkıp duruma isyan etti.

Maç oynanırken Galatasaray'ın yere yatarak vakit çaldığını iddia eden yönetici Mahmut Uslu ayağa kalkıp hakeme yönelik hareketleriyle bağırdı.

Uslu'nun Fatih Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden yatmaya mı geldiniz buraya, oynayın oynayın futbol oynayın" şeklinde seslendiği belirlendi.

Mahmut Uslu maçtan önce yaptığı açıklamada da, "Bu maçı fazla düşünmüyorum. Bizim için sıradan bir maç. Bir sonraki maç bizim için daha önemli. Galatasaraylılar'ın ne açıklama yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray'ı her şartta yeneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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