Maicon: Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum penaltı değildi
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Kardemir Karabükspor maçı sonrası gecenin golcüsü Maicon açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Kardemir Karabükspor maçı sonrası gecenin golcüsü Maicon açıklamalarda bulundu.
"Penaltı kesinlike değildi. Hakemin verdiği yanlış bir karardı. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugünkü galibiyette sizin dediğiniz gibi önemli bir payım var. Takım olarak her şeyi yaptık. Galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı. Son golün yarısını Mariano'ya yazmamız gerekiyor. Bana ileri çıkmamı söyledi. Ona teşekkür ederim. Penaltıdan sonra gol atmak beni mutlu etti."
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