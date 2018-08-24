Maicon da Al Hilal'e transfer oldu!
Al Hilal kulübü Gomis'in ardından Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon'u 3 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiraldı.
Al Hilal kulübü Gomis'in ardından Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon'u 3 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiraldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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