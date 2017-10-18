Maicon: Galatasaray gibi bir camianın Avrupa'da kesinlikle yer alması gerekiyor

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Takımın ilk 8 haftadaki performansını değerlendiren Maicon, ''Sezon başındaki hedefimiz iyi bir başlangıca imza atmaktı. İyi başlayalım ki bitişi de daha iyi yapalım diye düşünüyorduk. Tanrı'ya şükürler olsun ki biz de bu başlangıcı yaptık. İlk 8 haftaya bakıldığında iyi top oynayan bir Galatasaray var. Bazen iyi sonuçlar alırsınız ama iyi futbol sergiyemezsiniz. Bizde böyle olmadı. Bugüne kadar oynadığımız her maçta hem iyi sonuç aldık hem de iyi futbol oynadık. Henüz yolun başındayız ancak hedefimiz şampiyonluk... Mutlu sona ulaşabilmek için her maça son maç gözüyle bakıyoruz, mentalitemiz bu'' dedi

'BU BİR TAKIM OYUNU'

Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, ''Ofansif olarak iyi bir takıma sahibiz ve çok gol atıyoruz. Diğer yandan defansif yandan iyiyiz ve az gol yiyoruz. Çok gol atmamız ofansif oyuncuların, az gol yememiz ise defans oyuncularının başarısı değil. Bu bir takım oyunu ve biz de bunu en iyi şekilde oynuyoruz. Zaten yolun sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyorsak bu şekilde oynamalıyız. Çok zeki bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Akıllı ve potansiyeli yüksek oyunculara sahibiz. Birçok oyuncunun takıma yeni katılması, ilk 11'in büyük bir kısmını oluşturması, hocanın mantalitesini sahaya yansıtması kolay değil. Ama hocamızın bütün dediklerini anlayıp antrenmanlarda, maçlarda bunu da en iyi şekilde yansıttığımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Östersunds faciasına da değinen yıldız savunmacı, ''Avrupa'nın dışında kaldığımızda çok üzüldüm. Galatasaray büyük bir camia. Avrupada ismini duyurmuş ve başarılar kazanmış bir takım. Galatasaray gibi bir camianın Avrupa'da kesinlikle yer alması gerekiyor. Ancak yaşandı ver bitti. Tamamen bu seneye odaklanıp seneye Avrupa'da takımımızı nasıl temsil ederiz bunu düşünmemiz gerekiyor'' diye konuştu.

Uyum sürecini kolay atlattığını belirten Maicon, ''Benim için de ilk başlarda alışmak zordu. Burada Brezilya'dan daha farklı oyun temposu var. Brezilya'da oyun daha yavaş oynanıyor, Türkiye'de tempo çok yüksek. Birkaç maç bunun sıkıntısını yaşadım ama bunu da en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum.'' diye kaydetti.

'Porto'dan sonra neden Brezilya'ya döndün?' sorusu üzerine 30 yaşındaki oyuncu, ''Profesyonel futbolcusunuz, ailenizi bu işten para kazanarak geçindiriyorsunuz. Ancak ne olursa olsun benim için en önemli kavram 'aile' kavramı. Porto'dan sonra Brezilya'ya dönmemin nedeni ailemin oraya geri dönmeye ihtiyacımı olduğunu hissetmemide ötürü. Daha sonra Galatasaray'dan gelen bir teklif oldu ve bunu reddedemezdim. Ailemle ortak bir karar alareak Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Hem ben hem de ailem her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğmiizi görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

'DERBİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Hafta sonu oynanacak derbiye çıkmak için sabırsızlandığını belirten Maicon Roque, ''Galatasaray - Fenerbahçe derbilerini buraya gelmeden önce de biliyordum. Dünyanın en önde gelen derbilerinden biri. Porto'da oynarken buradaki birkaç derbiyi izlemiştim. Atmosferin nasıl olduğunu biliyorum. Burada ise ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde oynayacağım. Geldiğimden bu yana derbiyle ilgili gerekli bilgileri alıyorum. Bir an önce o günün gelmesini istiyorum. Bu atmosferi yaşayacağım için çok mutluyum. Tanrı izin verirse bu maçtan galip ayrılmayı çok istiyorum'' diyerek sözlerini noktaladı.

Yıldız savunmacı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 8 lig maçında 3 gol attı.