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Maicon Galatasaray Store'da taraftarlarla bir araya gelip imza dağıttı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon Roque, taraftarlarla bir araya geldi.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29  yaşındaki savunma oyuncusunun, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Store mağazasında bir  araya geldiği taraftarların forma ve lisanslı ürünlerini imzaladığı bildirildi.

Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 3 gol kaydeden Maicon'un, taraftarlarla fotoğraf çektirdiği de aktarıldı.

Etkinlikte GS TV'ye açıklamalarda bulunan Maicon, taraftarlarla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnanılmaz bir ilgi var. Bir  şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sezon sonunda onlara  şampiyonluğu armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu, 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor  ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin ise "Bizim için her karşılaşma önemli. Her  maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz. Umarım 3 puanı alıp hem  liderliğimizi hem de yenilmezliğimizi sürdürür, sonraki haftalara daha güçlü  ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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