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Maicon'u Al Hilal'e kiralayan Galatasaray, Simon Kjaer'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Gomis'i 6 milyon euro bedelle Al Hilal'e satan Galatasaray, Maicon'u da Suudi Arabistan ekibine kiraladı. Kiralama bedeli olarak 3 milyon euro kazanan Sarı Kırmızılı ekip gözünü stoper transferine çevirdi.

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Maicon'un takımdan ayrılmasının ardından, Galatasaray, Sevilla forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer transferini bitirdi. Danimarkalı futbolcuyu 1 yıllık kiralayan Galatasaray, transferi kısa süre içerisinde açıklayacak.
 
Başarılı stoperin eşi Elina Gollert, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından İstanbul mesajlı paylaşım yapmış ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
 
2017 yılında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon euro'ya transfer olan Simon Kjaer, 29 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
 
Ya Modeste ya da Welbeck
 
Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına takviye planlayan Galatasaray, Modeste ve Welbeck konusunda ciddi adım atacak. Sarı Kırmızılı ekip Modeste'ye 3 yıllık sözleşme önerirken, Welbeck transferinde büyük aşama kaydetti. (Fanatik)

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