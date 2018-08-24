Maicon'u Al Hilal'e kiralayan Galatasaray, Simon Kjaer'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Maicon'un takımdan ayrılmasının ardından, Galatasaray, Sevilla forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer transferini bitirdi. Danimarkalı futbolcuyu 1 yıllık kiralayan Galatasaray, transferi kısa süre içerisinde açıklayacak.

Başarılı stoperin eşi Elina Gollert, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından İstanbul mesajlı paylaşım yapmış ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

2017 yılında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon euro'ya transfer olan Simon Kjaer, 29 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Ya Modeste ya da Welbeck

Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına takviye planlayan Galatasaray, Modeste ve Welbeck konusunda ciddi adım atacak. Sarı Kırmızılı ekip Modeste'ye 3 yıllık sözleşme önerirken, Welbeck transferinde büyük aşama kaydetti. (Fanatik)