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Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadı

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadılar.

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Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadılar.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında 22 Nisan Pazar akşamı deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da kriz yaşanıyor.

Malatya ekibinde futbolcular, alacakları ödenmediği gerekçesiyle akşam antrenmanına çıkmadı.

Kaynak: beIN Sports

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