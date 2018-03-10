Malatya'ya giden Fenerbahçe'yi taraftarları karşıladı
Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman'a ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.
Fenerbahçe kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
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