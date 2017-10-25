Mali'yi 3-1 mağlup eden İspanya finale yükseldi
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Mali'yi 3-1 yenen İspanya, adını finale yazdırdı.
Hindistan'ın Navi Mumbai kentinde oynanan maçta İspanya'nın gollerini 19 (penaltıdan) ve 43. dakikalarda Abel Ruiz ile 71. dakikada Ferran Torres Garcia attı. Mali'nin tek golü ise 74. dakikada Lassana N'Diaye'den geldi.
Finalde İngiltere ile İspanya mücadele edecek. Üçüncülük maçı ise Brezilya ile Mali arasında oynanacak.
Şampiyonada, final mücadelesi ile üçüncülük maçı cumartesi günü yapılacak.
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