Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mali'yi 3-1 mağlup eden İspanya finale yükseldi

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Mali'yi 3-1 yenen İspanya, adını finale yazdırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan'ın Navi Mumbai kentinde oynanan maçta İspanya'nın gollerini 19 (penaltıdan) ve 43. dakikalarda Abel Ruiz ile 71. dakikada Ferran Torres Garcia attı. Mali'nin tek golü ise 74. dakikada Lassana N'Diaye'den geldi.

Finalde İngiltere ile İspanya mücadele edecek. Üçüncülük maçı ise Brezilya ile Mali arasında oynanacak.

Şampiyonada, final mücadelesi ile üçüncülük maçı cumartesi günü yapılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tekirdağ'da zırhlı araç dere suyuna kapıldı! 1 askerimiz kayıp

Tekirdağ'da zırhlı araç dere suyuna kapıldı! 1 askerimiz kayıp

Raysız tren Çin'de görücüye çıktı

Raysız tren Çin'de görücüye çıktı

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra ortaya çıktı

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA