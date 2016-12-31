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Manchester, 2 dakikada kabustan uyandı

Manchester United, Middlesbrough'yu nefesleri kesen bir maçın sonunda 2-1 mağlup etti, galibiyet 80'den sonra geldi.

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Manchester United ile Middlesbrough, İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde karşılaştı. Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Middlesbrough, 67. dakikada Leadbitter'in golüyle öne geçti. Gol sonrasında saldıran MANU, 85. dakikada Martial ve 86. dakikada Pogba ile geri dönüşü 2 dakikada gerçekleştirdi ve maçtan 3 puanla ayrılan ekip oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United üst üste 5. galibiyetini aldı ve 36 puanla 6. sırada yer aldı. Middlesbrough ise 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United deplasmanda West Ham United ile karşılaşacakken, Middlesbrough ise evinde Leicester City'yi konuk edecek.

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