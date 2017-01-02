Manchester City 10 kişiyle kazandı!

Etihad Stadium'da oynanan mücadelede ev sahibi Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Gael Clichy ve 62. dakikada Sergio Aguero kaydederken, konuk Burnley'ye puan için yetmeyen tek gol ise 70. dakikada Ben Mee'den geldi.

Ayrıca karşılaşmanın 32. dakikasında yaptığı faulün ardından hakem Lee Mason'dan direkt kırmızı kart gören Fernandinho, takımı Manchester City'nin yaklaşık 60 dakika sahada 10 kişi mücadele etmesine neden oldu.

Bu sonucun ardından Premier Lig'de 3. sıradaki Manchester City 42 puana yükseldi, 11. sıradaki Burnley ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City deplasmanda Everton'a konuk olacak, Burnley ise sahasında Southampton'ı ağırlayacak.