Manchester City: 5 Liverpool: 0

Maça etkili başlayan taraf olan Manchester City, 24. dakikada Agüero'yla ilk golünü buldu. 37. dakikada ise Liverpool'un atağında Mane, City kalecisi Ederson'a yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Liverpool 45+6'da Jesus'un golüne engel olamayınca soyunma odasına 2-0 geride gitti.

İkinci yarıya yine Manchester City etkili başladı. 53. dakikada 2. golün sahibi Gabriel Jesus bir gol daha atarak farkı 3'e çıkardı. 10 kişi Liverpool direncini iyice kaybedince Sane, 77 ve 90+1'de iki golle skoru 5-0'a getirdi.

Mücadele de Manchester ekibinin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Mnachester City puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe otururken Liverpool 7 puanda kaldı.