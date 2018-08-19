Manchester City, Aguero'nun hat-trick yaptığı maçta Huddersfield'ı 6-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Huddersfield'ı konuk etti.

Mücadelenin açılış golünü 25. dakikada Aguero kaydetti. 31. dakikada Gabriel Jesus farkı ikiye çıkardı. 35. dakikada ise yine Aguero rakip ağları sarsarak durumu 3-0 yaptı. Konuk ekibin maçtaki tek golü 43. dakikada Jon Gorenc-Stankovic'ten geldi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında David Silva müthiş bir frikik golüyle durumu 4-1'e taşıdı. 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aguero hat-trick yaptı ve skoru 5-1 yaptı. 85. dakikada ise Kongolo topu kendi ağlarına göndererek maçın skorunu belirledi. Manchester City, Huddersfield'ı 6-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Man City puanını 6'ya yükseltirken, Huddersfield 0 puanda kaldı.