Manchester City Benjamin Garre davasını kazandı

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.

Telegraph’ta yer alan habere göre, City’nin genç oyuncu transferi konusundaki kuralları çiğnediği gerekçesiyle İngiliz kulübüne dava açılıyor. Arjantin kulübü Velez Sarsfield, 16 yaşındaki oyuncuları Benjamin Garre ile anlaşan City’nin bazı etik dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Arjantin kulübünün iddiasında, City’nin Garre henüz 15 yaşındayken görüşmeleri yaptığı ve transferi böyle bitirdiği kaydedildi.

Bütün başvurularını yapan Velez Sarsfield, CAS’a gitti. Normalde 18 yaş altı oyuncular için geçerli olan bu kural Benjamin Garre’nin İtalyan pasaportu taşımasıyla 16 yaşa indi.

CAS’ta görülen mahkeme sonrası Manchester City, davayı kazandı. Bütün prosedürün uygun yerine getirildiği ve herhangi bir sıkıntı kalmadığı ifade edildi. SKY Sports’un haberine göre, Manchester City’nin herhangi bir yaptırıma maruz kalmayacağı kaydedildi.

(Skorer)