Manchester City, Borussia Dortmund, Feyenoord ve PSV'nin Eljif Elmas'ı takip ettiği öne sürüldü
Yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya girmekte zorlanan Eljif Elmas, Avrupa'nın önemli kulüplerinin kıskacında.
Makedonya U19 Milli Takımı'nın, Letonya, Macaristan ve İngiltere'yle oynadığı Avrupa U-19 Şampiyonası maçlarında dev kulüplerin genç oyuncuyu izlediği öğrenildi.
Manchester City, B. Dortmund, Feyenoord ve PSV Eindhoven scout'larının, 18 yaşındaki orta saha için olumlu notlar aldığı öğrenildi.
Makedon oyuncu ise Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.
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