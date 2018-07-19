Manchester City, Cengiz Ünder'i istiyor
Roma'da gösterdiği performans ile dünya devlerini peşine takan Cengiz Ünder'e Ada'dan teklif var
Geçtiğimiz sezon başında Manchester City'nin de kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder için Tottenham yöneticileri, City'li yetkililerden bilgi aldı.
Bu futbolcu için geçtiğimiz sezon başında rapor çıkaran Manchester City, Kuzey Londra temsilcisine bu transfer için yardımcı oluyor.
Cengiz Ünder'in bu sezon Roma'da gösterdiği performans sonrasında Tottenham'ın radarına girmesiyle birlikte, Ada ekibi bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.
İngiltere'de 9 Ağustos'da bitecek olan transfer dönemi öncesinde Cengiz'e imza attırmayı hedefleyen Tottenham, önümüzdeki günlerde Roma'nın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Cengiz Ünder için 35 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor.
(İHA)
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