Manchester City çöküşü durduramadı!

Premier League'in 22. haftasında Manchester City, taraftarı önünde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Manchester City ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Manchester City'nin karşılaşmadaki gollerini 49. dakikada Leroy Sane ve 54. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti. Tottenham'ın gollerini ise 58. dakikada Dele Alli ve 77. dakikada Heung Min Son attı.

Bu sonucun ardından Manchester City Premier League'deki puanını 43'e çıkarırken, Tottenham'ın puanı 46 oldu.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City son 4 lig maçında sadece 4 puan toplayabildi.