Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester City çöküşü durduramadı!

Manchester City, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı ve son 4 maçta sadece 4 puan toplayabildi! İşte Manchester City - Tottenham maçının detayları...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier League'in 22. haftasında Manchester City, taraftarı önünde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Manchester City ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Manchester City'nin karşılaşmadaki gollerini 49. dakikada Leroy Sane ve 54. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti. Tottenham'ın gollerini ise 58. dakikada Dele Alli ve 77. dakikada Heung Min Son attı.

Bu sonucun ardından Manchester City Premier League'deki puanını 43'e çıkarırken, Tottenham'ın puanı 46 oldu.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City son 4 lig maçında sadece 4 puan toplayabildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt'taki teröristin kaçma anı kameraya yansıdı

Esenyurt'taki teröristin kaçma anı kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA