Manchester City kabustan uyandı!
Manchester City - Hull City maçında sürpriz çıkmadı, 4 maçtır kazanamayan Manchester City, kümede kalmaya çalışan rakibi karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Manchester City - Hull City maçında kazanan, 3-1'lik skorla Manchester City oldu. İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki mücadele, Etihad Stadı'nda oynandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 31. dakikada kendi kalesine Elmohamady, 48. dakikada Aguero ve 64. dakikada Delph ile geldi. Hull City'nin tek sayısını ise, 85. dakikada Ranocchia kaydetti.
Bu skorun ardından 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 61 puana yükselerek 4. sırada yer aldı. Kümede kalma savaşı veren Hull City ise 30 puanla 17. basamakta kaldı.
Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City deplasmanda Southampton ile karşılaşacakken, Hull City ise deplasmanda Stoke City'ye konuk olacak.
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