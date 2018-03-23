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Manchester City, Oğuz Kaan Güçtekin'in peşini bırakmıyor

Daha önce genç yetenek için 5 milyon euro'yu gözden çıkaran Manchester City, Oğuz Kaan Güçtekin'den vazgeçmiyor.

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İngiliz devi Manchester City'nin tecrübeli teknik direktörü Pep Guardiola'nın F.Bahçeli yıldızda olan ısrarı bitmiyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin'e Manchester City'nin ilgisi sürüyor. 

Yine teklif yaptılar! '%20 pay...'

İngiliz ekibinin, 18 yaşındaki ön libero için sezon başında yaptığı teklifi yinelediği belirlendi.

City'li kurmayların, "Oğuz'u uzun zamandır izliyoruz. Guardiola'nın da ilgisini çekiyor" dedikleri ve başka bir takıma satılması halinde kardan yüzde 20 pay önerdikleri ifade edildi. City'nin Hollanda'ya kiralayıp, daha sonra 14 milyon euro'ya Villarreal'e sattığı Enes Ünal'da olduğu gibi Oğuz Kaan için de benzer plan yaptığı belirtiliyor.

Ancak başkan Aziz Yıldırım'ın genç oyuncunun satışına hala soğuk baktığı öğrenildi. Yıldırım daha önce 'Oğuz için Manchester City 5 milyon euro teklif etti, satmadık' demişti.

Ön libero oynayan Oğuz Kaan, bu sezon 6'sı ligde, 5'i kupada olmak üzere 11 maçta 572 dakika görev yaptı.

(Fotomac)

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