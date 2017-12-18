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Manchester City, Pep Guardiola'ya 5 yıl için 100 milyon sterlin önerecek

Hafta sonu Tottenham Hotspur'u 4-1'le yenerek İngiltere Premier Ligi'ndeki galibiyet serisini 16 maça çıkaran Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola ile olan sözleşmelerini uzatmak istiyor. City ekibinin Manchester United'daki Sir Alex Ferguson modelini tekrar etmeyi arzuladığı ortaya çıktı.

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İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham Hotspur'u 4-1'le yenerek ligdeki kazanma serisini 16 maça çıkaran Manchester City'nin teknik direktör Pep Guardiola'yla uzun vadeli bir plan üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ada basınında çıkan haberlere göre ligde en yakın rakibi Manchester United'ın 11 puan önünde lider konumda bulunan City, 2016 yazında göreve getirdiği Pep Guardiola'nun sözleşmesini astronomik bir ücretle uzatmaya hazırlanıyor.

İddialara göre kulübün sahibi Şeyh Mansur, Manchester United'ın daha önce Sir Alex Ferguson'la oluşturduğu modele öykünerek Katalan teknik adama 5 yıllık bir sözleşme karşılığında 100 milyon sterlin teklif edecek.

Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, Kırmızı Şeytanlar'da tam 27 yıl çalıştıktan sonra 2013'te görevinden ayrılmıştı. City'nin de Guardiola'yla benzer bir devamlılığı sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu.

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