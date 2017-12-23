Manchester City sahasında Bournemouth'u 4-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de 19. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan maçta kazanan tarf 4-0'lık skorla Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 79. dakikada Sergio Agüero, 53. dakikada Raheem Sterling ve 85. dakikada Danilo kaydetti. Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'de Agüero ve Sterling, attıkları gollerin dışında birer de asist yaparak maaç damga vurdular.

Ligde 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manchester City, puanını 55 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 16 puand kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City 27 Aralık Çarşamba günü Newcastle United'a konuk olacak. Bournemouth, 26 Aralık Salı günü West Ham United'ı ağırlayacak.