Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester City'de forma numaraları belli oldu! Denayer 28 giyecek

Manchester City, Galatasaray'a transfer olmak isteyen Jason Denayer'in de yeni sezon için forma numarasını belirledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Jason Denayer'in Premier League'deki forma numarası belli oldu.

Manchester City, yeni sezonda oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıklarken, ayrılması gündemde olan Jason Denayer'in de forma numarası belli oldu.

Beçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'e 28 numaralı forma verildi.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Jason Denayer'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ AMA...

İngiltere'de transfer döneminin kapanmasından dolayı Denayer konusunda sarı-kırmızılı kulübün eli daha da güçlendi. Ancak İngiliz temsilcisi Denayer'i kiralama yerine bonservisiyle elinden çıkarmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Abdurrahim Albaray da, Manchester City'nin Denayer için 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini dile getirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köpek yüzünden 2 kişiyi öldürdü...Dehşet anları kamerada

Köpek yüzünden 2 kişiyi öldürdü...Dehşet anları kamerada

Çölün altında Türk mucizesi!

Çölün altında Türk mucizesi!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en pahalı evleri

Dünyanın en pahalı evleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA