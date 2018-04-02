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Manchester City'nin Eljif Elmas'a talip olduğu öne sürüldü

Fenerbahçe'nin devre arasında lisansını çıkardığı Eljif Elmas'a İngiliz devi Manchester City'nin talip olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arasında lisansını çıkardığı genç orta saha oyuncusu Eljif Elmas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

18 yaşındaki Makedon futbolcuyu bu sezon Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Manchester City'nin istediği öne sürüldü.

Ada'nın saygın gazetelerinden The Guardian'ın haberine göre City, Fener'in genç yıldızını önce rezerv takımında denemek sonra da yıllar içinde A takıma monte etmek istiyor.

Haberde ayrıca Borussia Dortmund, PSV Eindhoven ve Feyenoord gibi kulüplerin de genç futbolcuyu radarına aldığı kaydedildi.

(Fanatik)

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