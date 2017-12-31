Manchester City'nin serisi Crystal Palace deplasmanında son buldu
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde lider Manchester City'nin 18 maçlık galibiyet serisi, Crystal Palace karşısındaki 0-0'lık beraberliğiyle sona erdi.
Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City, Crystal Palace'a konuk oldu.
Mücadelede 90 dakika baskı yapan taraf Manchester City bir türkü rakip ağlara göremedi. 90+2'de Milijocevic'le penaltı fırsatından yararlanamayan Crystal Palace galibiyeti elleriyle itmesine rağmen, Manchester'ın 18 maçlık galibiyet serisine son vermiş oldu.
Bu sonuçla Manchester City puanını 59'a yükseltirken, Crystal Palace 19. puanını hanesine yazdırdı.
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