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Manchester City'nin yıldızı Sergio Agüero trafik kazası geçirdi

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Kun Agüero, Hollanda'da bir trafik kazası geçirdi.

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Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın Amsterdam'daki konserini izlemek için hollanda'da bulunan Agüero, konser sonrası havaalanına doğru yoldayken Arjantinli oyuncunun içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Aldığı darbe sonucu kaburgasında kırık meydana gelen golcü oyuncunun yaklaşık 2 ay kadar sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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