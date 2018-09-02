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Manchester United 2 hafta sonra kazandı

Arka arkaya iki maç birden kaybeden Manchester United, Burnley deplasmanında kazanarak nefes aldı.

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Burnley ile Manchester United karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Maça baskılı başlayan Manchester United, 27. dakikada Belçikalı süperstarı Romelu Lukaku ile öne geçti. Lukaku, 44. dakikada farkı ikiye çıkartan golü attı.

İkinci yarıda da sahanın hakimi olan Manchester United, 69. dakikada Paul Pogba'nın kaçırdığı penaltıyla farkı artıramadı. Manchester United'da Marcus Rashford, 71. dakikada rakibine kafa attığı için hakem Jonathan Moss tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçların ardından Burnley, 3. mağlubiyetini aldı ve 1 puanda kaldı. Manchester United ise arka arkaya aldığı Brighton ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından bu galibiyetle nefes aldı ve puanını 6'ya çıkardı.

Manchester United, milli aradan sonra 4'te 4 yapan Watford ile Vicarage Road'da karşılaşacak. Burnley ise ligin yeni ve sürpriz takımı Wolverhampton'ın konuğu olacak.

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