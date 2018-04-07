Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester United, 2-0 geri düştüğü maçta Manchester City'yi 3-2 mağlup etti

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, kazanması halinde şampiyonluğu garantileyeceği derbide Manchester United'a 3-2 yenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, haftanın derbi maçında Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Vincent Kompany'nin kafa golüyle öne geçen ev sahibi takım, beş dakika sonra Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın attığı şık golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarının başında Fransız yıldızı Paul Pogba'nın iki dakika içinde attığı iki golle beraberliği yakalayan Manchester United, 69. dakikada Chris Smalling'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan lider Manchester City 84 puanda kalırken, en yakın takipçisi Manchester United puanını 71 yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalıya çarpan tankerin çarpma anı kameralarda

Yalıya çarpan tankerin çarpma anı kameralarda

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA