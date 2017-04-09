Manchester United 3 puanı 3 golle aldı
Premier Lig'de Manchester United, son sıraya demir atan ve kümede kalma şansını mucizelere bırakan Sunderland'i deplasmanda 3-0 yendi.
30'da Zlatan İbrahimovic perdeyi açtı: 0-1. 43'te ev sahibi ekipten Sebastian Larsson kırmızı kart gördü. 46'da Mkhitaryan skoru 0-2'ye getirdi. 89'da İbrahimovic'in asistinde Rashford son sözü söyledi: 0-3.
Manchester United bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti. Sunderland ise 20 puanda kaldı.
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