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Manchester United, Alex Sandro için harekete geçti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Manchester United, dev bir transfer için kolları sıvadı. Kırmızı Şeytanlar, Juventus'un Brezilyalı sol beki için astronomik bir ücret teklif edecek.

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İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'nin tam 11 puan gerisinde ikinci sırada bulunanManchester United, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bu amaçla menajer Jose Mourinho'ya büyük bir bütçe sunan Kırmızı Şeytanlar'da yönetim, rotayı Juventus'un başarılı sol beki Alex Sandro'ya çevirdi.

Ada basınından Daily Mirror'ın haberine göre United yönetimi, ocak ayında Torino ekibinin kapısını çalarak Brezilyalı yıldız için tam 60 milyon sterlinlik bir teklif sunacak.

Alex Sandro'nun adı geçtiğimiz yaz Chelsea'yle de anılmış ancak Maviler'in 65 milyon sterlinlik teklifi Juventus tarafından geri çevrilmişti.

(Fanatik)

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