Manchester United Antonie Griezmann'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Antoine Griezmann, Manchester United'a çok yakın! İngiliz basınının iddiasına göre Manchester United, Fransız golcünün serbest kalma maddesi olan 100 milyon Euro'yu ödeyerek Griezmann'ı kadrosuna katacak.

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Manchester United'ın Griezmann ile her konuda anlaştığı ve United efsanesi olan 7 numaralı formasını 26 yaşındaki futbolcuya vereceği belirtildi.

SIRADA BALE VAR!

Antoine Griezmann, Atletico Madrid'in transfer yasağı olmasından dolayı bu sene takımından ayrılmak istememişti.

MANU'nun Real Madrid'de eleştirilen Gareth Bale için de nabız yokladığı ve Galli yıldızı da gelecek sezon kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Sporx