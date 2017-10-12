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Manchester United, Fenerbahçe'nin yıldızı Eljif Elmas’ın peşinde

İngiliz devi Manchester United’ın teknik patronu Jose Mourinho , F.Bahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas’ı kadrosunda istiyor.

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Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Eljif Elmas paylaşılamıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Eljif'e son olarak Manchester United talip oldu.
 
United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetime onun transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi. (Takvim)

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