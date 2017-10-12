Manchester United, Fenerbahçe'nin yıldızı Eljif Elmas’ın peşinde
İngiliz devi Manchester United’ın teknik patronu Jose Mourinho , F.Bahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas’ı kadrosunda istiyor.
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Eljif Elmas paylaşılamıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Eljif'e son olarak Manchester United talip oldu.
United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetime onun transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi. (Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.