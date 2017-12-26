Manchester United, Malcom için atağa geçti
Manchester United, Bordeaux’un Brezilyalı oyuncusu Malcom’u renklerine bağlamak istiyor.
İngiliz ekibinin teknik patronu JoseMourinho, hücum hattını kuvvetlendirmek için transfer listesini hazırladı. Portekizli teknik adam, Bordeaux’nun 20 yaşındaki forveti Malcom’u kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Malcom için devre arasında 45 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Genç oyuncu devre arasında bırakmak istemeyen Fransız ekibi ise genç yeteneğin bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi.
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