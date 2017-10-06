Manchester United, Napoli'nin yıldızı Dries Mertens'in peşinde

Manchester United için flaş bir transfer iddiası geldi. İngiliz the Metro gazetesinin iddiasına göre Manchester United, Napoli'nin Belçikalı yıldızı Dries Mertens'i transfer etmek istiyor.

30 yaşındaki futbolcu ile yaz transfer döneminde Manchester United'ın yanısıra Chelsea'de ilgilenmiş ancak futbolcu, Napoli'de kalmıştı.

Manchester United'ın Mertens için 30 milyon Euro teklif edeceği ve Ocak ayında nabız yoklayacağı kaydedildi.

Sezona fırtına gibi başlayan Dries Mertens, toplam çıktığı 11 maçta 9 gol ve 5 asist üreterek Napoli'nin sezona 7'de 7 ile başlamasında önemli pay sahibi oldu.