Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester United, Napoli'nin yıldızı Dries Mertens'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i transfer edeceği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manchester United için flaş bir transfer iddiası geldi. İngiliz the Metro gazetesinin iddiasına göre Manchester United, Napoli'nin Belçikalı yıldızı Dries Mertens'i transfer etmek istiyor.
 
30 yaşındaki futbolcu ile yaz transfer döneminde Manchester United'ın yanısıra Chelsea'de ilgilenmiş ancak futbolcu, Napoli'de kalmıştı.
 
Manchester United'ın Mertens için 30 milyon Euro teklif edeceği ve Ocak ayında nabız yoklayacağı kaydedildi.
 
Sezona fırtına gibi başlayan Dries Mertens, toplam çıktığı 11 maçta 9 gol ve 5 asist üreterek Napoli'nin sezona 7'de 7 ile başlamasında önemli pay sahibi oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA