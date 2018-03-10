Manchester United, Rashford'ın attığı 2 golle Liverpool'u 2-1 mağlup etti

Premier Lig'in 30. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi Manchester United henüz 14. dakikada genç yıldızı Rashford'la öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra ise sahneye yine Rashford çıktı ve dev mücadelede farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı da 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip Liverpool temposunu arttırırken, United kalesine atak üretmeye başladı. 66. dakikada ise Liverpool'un atağında sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Bailly topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle farkı 1'e indiren Liverpool ataklarını sıklaştırsa da karşılaşmada başka gol olmayınca kritik mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Manchester United oldu.

Bu sonuçla Manchester United puanını 65'e yükseltirken, Liverpool 60 puanla 3. sırada kaldı.