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Manchester United Sandro için 60 milyon euro'yu gözden çıkardı Luke Shaw Galatasaray'a kaldı

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, Manchester United'da forma şansı bulamayan Luke Shaw ile ilgilenmeye başladı.

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Portekiz Record gazetesi, Galatasaray için yeni bir iddia ortaya attı. Devre arasında kesinlikle bir sol bek transferi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için Fenerbahçe'nin de istediği Manchesterlı yıldız Luke Shaw ismi gündeme geldi. 

Record, İngiliz devi Manchester United'ın, Juventus'un başarılı sol beki Alex Sandro'yu astronomik bir bedelle kadrosuna katacağını ve bu sezon sadece 8 kez forma şansı bulabilen Luke Shaw'ı G.Saray'a gönderebileceğini duyurdu. Ada basınından Daily Mirror ise ManU, ocak ayında Juventus'a, Brezilyalı sol bek için 60 milyon poundluk bir teklif sunacak. Diğer adaylar ise Filipe Luis ve Asamoah.

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