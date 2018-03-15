Manchester United, Sevilla'ya elendi İngiliz basını Galatasaray'ı yazdı

Sevilla'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Manchester United'la ilgili İngiliz basını önceki yıllarda hayal kırıklıklarını masaya yatırdı. Listenin zirvesinde 1993-94 sezonundaki Galatasaray eşleşmesi yer aldı. Sarı kırmızılılar, dev rakibini iki maç sonunda saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi vizesi almıştı.



(Aksam)