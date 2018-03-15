Manchester United, Sevilla'ya elendi İngiliz basını Galatasaray'ı yazdı
Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya elenen Manchester United, 1993-94 sezonunda da Galatasaray'a karşı boyun eğmişti...
Sevilla'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Manchester United'la ilgili İngiliz basını önceki yıllarda hayal kırıklıklarını masaya yatırdı. Listenin zirvesinde 1993-94 sezonundaki Galatasaray eşleşmesi yer aldı. Sarı kırmızılılar, dev rakibini iki maç sonunda saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi vizesi almıştı.
(Aksam)
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