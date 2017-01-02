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Manchester United, West Ham'ı rahat geçti!

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester United deplasmanda West Ham United'ı 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

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Olympic Stadium'da oynanan mücadelede konuk Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Juan Mata ve 78. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
 
Ayrıca karşılaşmanın 15. dakikasında yaptığı faulün ardından hakem Mike Dean'den direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, takımı West Ham United'ın yaklaşık 75 dakika sahada 10 kişi mücadele etmesine neden oldu. Bu karar West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic'i çok sinirlendirdi.

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