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Manchester United yenildi, Manchester City şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manchester City 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında sürpriz bir sonuç çıktı. Old Trafford'da oynanan mücadelede West Bromwich, Manchester United'ı 1-0'lık skorla kazandı. West Bromwich'e galbiiyeti getiren gol, 73. dakikada Jay Rodriguez'den geldi.
 
MANCHESTER CITY ŞAMPİYON OLDU
 
Manchester United, bu skorla 5 maçlık galibiyet serisini noktalamak zorunda kaldı ve 71 puanla 2. sırada yer aldı. 87 puanı olan Manchester City, MANU ile arasındaki puan farkının 16'da kalmasının ardından 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. West Bromwich ise 10 hafta sonra galibiyetle tanışırken, 24 puanla son sırada kaldı.
 
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacakken, West Bromwich ise evinde Liverpool'u konuk edecek.

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