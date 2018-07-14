Manchester United'dan Bonucci için 32 milyon Euro'luk teklif
İngiliz devi Manchester United, Milan'ın tecrübeli savunmacısı Bonucci için resmi teklifini yaptı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, savunmasına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.
İtalyan basınının iddiasına göre, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için Milan'a 32 milyon euroluk teklifte bulundu. Bonucci'nin menajeri geçtiğimiz günlerde İngiliz kulübünün temsilcileriyle bu transfer üzerine toplantı yaptı.
Milan'ın henüz teklife cevap vermediği belirtilirken, Manchester United'ın Milan kulübünün Avrupa Kupaları'na katılamamasından istifade edip oyuncuyu almak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon, Milan'da 51 maça çıkan Bonucci, toplamda 2 gol attı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu geçen yaz, 40 milyon euro karşılığında Juventus'tan Milan'a transfer oldu.
(Sporx)
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