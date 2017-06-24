Mancini, Manolas ve Parades'i istiyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, bir dönem Sarı Kırmızılılar'da olduğu gibi Zenit'te de birçok oyuncuyu yüksek meblağlara kulübe getirecek gibi görünüyor.

Manolas için 40 milyon euro

Zenit ve Roma arasında bir ara Türk kulüpleriyle de adı anılan Kostas Manolas için görüşmelerin sürdüğü Roma'nın 40 milyon euro istediği, Zenit'in ise 35 milyon euro önerdiği belirtildi.

Paredes'i de istiyor

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Mancini'nin Manolas'ın yanında, yine Roma'nın futbolcusu olan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i de istediği, Sarı Kırmızılılar'ın da Arjantinli için yine 30-35 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği yazıldı.

Eğer bu iki transfer gerçekleşirse Roberto Mancini, kısa sürede Zenit'e 70 milyon euroluk fatura çıkarmış olacak.

Galatasaray'da kimler gelmişti?

Hatırlanacağı üzere 2013/2014 sezonun devre arasında İtalyan teknik adamın isteğiyle İzzet Hajrovic 3,5 milyon euro, Koray Günter 2,5 milyon euro, Lucas Ontivero 2 milyon euro, Salih Dursun 2 milyon 750 bin euro, Alex Telles de 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olmuş, Sarı Kırmızılılar da şampiyonluğu Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'sine kaptırmıştı.