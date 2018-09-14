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Mane: Firmino bizim için işleri kolaylaştırmak için hayvan gibi çalışıyor

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Liverpool’un yıldızı Sadio Mane, takım arkadaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken "Firmino, bizim işlerimizi kolaylaştırmak için hayvan gibi çalışıyor" dedi.

Senegalli futbolcu, “Birçok insan Muhammed Salah ve benim performansımdan bahsetse de bu tip güzel şeyler takım halinde iyi oynadığımız zaman gerçekleşir. Unuttukları bir kişi var, o da Roberto Firmino. Bizim için işleri kolaylaştırmak için hayvan gibi çalışıyor” diye konuştu.

Mane, Salah ve Firmino üçlüsü bu sezon Premier Lig’de 4 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

(Fanatik)

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