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Manisaspor, eski futbolcusu Joshua Simpson'a 3 ay içinde 750 bin euro ödemezse 6 puanı silinecek

Yaşadığı maddi krizler yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusu Joshua Simpson'dan gelen haberle sarsıldı.

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Oyuncunun avukatı Alexis Rutman'ın da Manisaspor'un 6 puanın silinmesi için başvuruda bulunduğu bildirildi. Portekiz Futbol Federasyonu ve Perovic'in kulübü RAD'a 25 bin euro, Novillo'nun külübü Melbourne'e 70 bin euro ödemediği ve ulusal lisans alamadığı takdirde toplam eksi 12 puan ile sezona başlama ihtimali olan Manisaspor'un, Simpson'la da anlaşma yoluna gitmemesi halinde eksi 6 puan daha ceza alacağı ve yeni sezona eksi 18 puanla başlayabileceği vurgulandı.

FURKAN ŞOKU

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor'da pazar günü deplasmanda oynananacak Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi genç Furkan'ın ciddi şekilde sakatlanması moralleri bozdu. Forvet hattında görev yapan Furkan'ın antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan Furkan en az 3 hafta formasından uzak kalacak.

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