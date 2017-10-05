Manisaspor, Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı
Manisaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. lig ekiplerinden Manisaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Açıklama şöyle:
"Teknik direktör Sait Karafırtınalar ve yönetim kurulumuz arasında yapılan görüşmeler sonrasında Karafırtınalar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Karafırtınalar ve ekibine kulübümüz için vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"
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